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Лидер румынской оппозиции Симион зовет людей на протесты, в которых не будет участвовать

Симион призвал к протестам, но не будет участвовать в них из-за угрозы ареста
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Inquam Photos/George Calin via Reuters

Лидер румынской националистической партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион призвал граждан к мирным протестам, но заявил, что сам в них участвовать не будет, опасаясь ареста. Об этом он написал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для призывов стало решение Конституционного суда Румынии, который отклонил жалобу Симиона на результаты майских выборов президента. В 20-страничном обращении политик утверждал, что голосование было сфальсифицировано и находилось под иностранным влиянием. Симион назвал решение суда «продолжением госпереворота».

«Выходите на протест, братья. Это ваше право. Но меня там не будет — власти используют мое присутствие как повод для ареста и провокаций», — заявил Симион.

Симион подчеркнул, что акции должны оставаться мирными, чтобы продемонстрировать «волю народа».

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона, который сначала признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине. Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил основатель Telegram Павел Дуров, из Франции.

Ранее Павел Дуров указал на совпадение, связанное с разведкой Франции и выборами в Румынии.

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