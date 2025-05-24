Спецпосланник ООН встретился с министром иностранных дел Сирии

Глава МИД в переходном сирийском правительстве Асаад аш-Шейбани встретился со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство SANA.

По данным источника, в рамках встречи в Дамаске стороны подчеркнули важность обеспечения сохранения безопасности и стабильности в стране.

В ходе встречи обсуждались вопросы функционирования системы правосудия в переходный период в Сирии, а также перспективы расширения сотрудничества между сирийским правительством и Организацией Объединенных Наций по различным направлениям.

Отмечается, что Педерсен неоднократно посещал Дамаск после смены власти в Сирии, продолжая работу по урегулированию ситуации и содействию стабилизации в стране.

Накануне министерство финансов США выпустило лицензию, которая разрешает проводить ранее заблокированные операции в отношении Сирии. Из документа следует, что Вашингтон также снял санкции на 180 дней с сирийских авиалиний, ряда банков и судоходных компаний.

Ранее в Сирии оценили решение США снять часть санкций с республики.