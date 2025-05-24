Захарова назвала «настоящую» причину ареста Дурова во Франции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram Павла Дурова не для решения внутренних вопросов с мессенджером, а для управления выборами в Румынии, понимая, что нужный им кандидат не сможет победить легальным способом. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«А вот это уже на «фейки» на спишешь. Прозвучало обвинение в тяжелейшем преступлении с приведением доказательств. Вода как с гуся, но не с галльского петуха», — написала Захарова, комментируя обвинение Дурова в адрес Франции во вмешательстве в выборы в Румынии.

19 мая Павел Дуров обвинил руководство Франции в попытке вмешательства в выборы президента Румынии. По его словам, глава французской разведки Николя Лернер потребовал блокировать каналы и посты румынских консерваторов.

На своей платформе бизнесмен написал, что руководство Telegram не блокировало протестующих в России, Белоруссии или Иране, и не собирается делать этого в Европе.

Ранее Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову въезд в США.