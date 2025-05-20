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Захарова ждет ответа Макрона на обвинения Дурова

Захарова требует разъяснений от Макрона по поводу заявлений Дурова о Румынии
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Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от президента Франции Эммануэля Макрона разъяснить ситуацию с якобы обращением главы внешней разведки Франции к основателю Telegram Павлу Дурову с просьбой повлиять на выборы в Румынии. Ее слова передает Telegram-канал «RT на русском».

Накануне основатель мессенджера обвинил руководство Франции в попытке вмешательства в выборы президента Румынии. По его словам, глава французской разведки Николя Лернер потребовал блокировать каналы и посты румынских консерваторов.

На своей платформе Дуров написал: «Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. Мы не будем делать этого в Европе».

«Это не утечки, это не какие-то анонимные источники. Это открытое заявление человека, который создал соответствующую платформу», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, Париж должен внести ясность в этот вопрос, предоставив либо опровержение, либо подтверждение информации.

Ранее Франция запретила основателю Telegram Павлу Дурову въезд в США.

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