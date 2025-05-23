Британия, Франция и ФРГ потакают «хотелкам» украинского лидера Владимира Зеленского, поэтому воинственные настроения Киева укрепляются. Об этом РИА Новости заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

«Контроль (со стороны Британии, Франции и ФРГ. – прим. ред.) осуществляется путем поддержки всех «хотелок» Зеленского, защиты его от так называемых «сердитых» американцев. Тем самым укрепляют воинственное настроение Зеленского», — отметил он.

Тем самым, подчеркнул Келин, у украинского лидера создается «ощущение безнаказанности».

22 мая Зеленский утверждал, что с нетерпением ждет нового раунда переговоров России и Украины. По его словам, Киев «работает», чтобы следующий раунд мирного процесса Москвы и Киева состоялся «как можно быстрее».

Ранее Песков ответил на вопрос о дате обмена пленными с Украиной.