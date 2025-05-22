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Песков объяснил ситуацию с дизайном герба России на сайте Кремля

Песков: дизайн герба РФ на сайте Кремля зависит от масштабирования
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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Наличие традиционных крестов на державе и короне двуглавого орла, изображенных на гербе России на сайте Кремля, зависит от масштабирования изображения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Я просто могу объяснить, что, во-первых, на сайте президента в специальном разделе вообще есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Это все вопрос масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбы», — сказал представитель Кремля.

19 мая оперный певец Владислав Москальков обратил внимание на отсутствие крестов на гербе в цифровых ресурсах Кремля. Его поддержали движение «Сорок Сороков» и другие прогосударственные блогеры, обвинив власти в «искажении символики».

К вечеру 22 мая герб на сайте Кремля и в соцсетях был обновлен — кресты на коронах орла и державе стали отчетливо видны.

Ранее эксперт высказался о ситуации с удалением крестов с российских символов.

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