Песков объяснил ситуацию с дизайном герба России на сайте Кремля

Наличие традиционных крестов на державе и короне двуглавого орла, изображенных на гербе России на сайте Кремля, зависит от масштабирования изображения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Я просто могу объяснить, что, во-первых, на сайте президента в специальном разделе вообще есть полноформатный наш герб, который всем абсолютно доступен. Это все вопрос масштабирования. На любом экране, на любом мониторе существуют пиксели, и если герб уменьшать, то в какой-то момент кресты, собственно, превращаются в ромбы», — сказал представитель Кремля.

19 мая оперный певец Владислав Москальков обратил внимание на отсутствие крестов на гербе в цифровых ресурсах Кремля. Его поддержали движение «Сорок Сороков» и другие прогосударственные блогеры, обвинив власти в «искажении символики».

К вечеру 22 мая герб на сайте Кремля и в соцсетях был обновлен — кресты на коронах орла и державе стали отчетливо видны.

Ранее эксперт высказался о ситуации с удалением крестов с российских символов.