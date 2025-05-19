В Молдавии высказались о выборах в Румынии

Международные организации замолчали вмешательство в президентские выборы Румынии. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает РИА Новости.

«То, что произошло у соседей сейчас, выборами назвать нельзя. За руку привели проевропейского кандидата. Причем (Президент Молдавии. — «Газета.Ru») Майя Санду и вся ее шайка агитировала за Никушора Дана так, будто это будущий президент ее страны», — сказал он.

18 мая в Румынии состоялся второй тур выборов главы государства, победу на которых одержал мэр Бухареста Никушор Дан. Политик, выступающий за интеграцию страны в НАТО и Европейский союз, обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона. При этом последний уже признал свое поражение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Эти выборы были повторными, так как Конституционный суд Румынии прервал плановые выборы после первого тура, состоявшегося 24 ноября 2024 года. Тогда наибольшее количество голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Его отстранили от участия в электоральном процессе, в том числе под предлогом недоказанного «российского вмешательства».

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил Францию во вмешательстве в выборы в Румынии.