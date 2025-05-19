Аналитик усомнилась в честности подсчета голосов на выборах в Румынии

Результаты первого тура выборов президента в Румынии в сравнении со вторым вызывают большие вопросы и сомнения в честности подсчета голосов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну.

«Хотя стоит обратить особое внимание на то, что румынским правительством были брошены все силы на мобилизацию электората за мэра Бухареста [победившего Никушора Дана]: и СМИ, и публичные персоны, и даже правительство соседней Молдавии, которое открыто агитировало голосовать за провластного политика», — сказала Бодиштяну.

В то же время аналитик заметила, что ультраправый кандидат от оппозиции Джордже Симион действительно набрал свой максимум, который «плюс-минус» соответствует результатам первого тура голосования.

Бодиштяну назвала «открытым» вопрос о честности прошедшего в Румынии голосования и усомнилась, что ответ на него когда-либо будет получен.

Мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Джордже Симиона, который уже признал поражение. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине.

Голосование прошло при высокой явке и на фоне обвинений во внешнем вмешательстве из России и, как неожиданно заявил Павел Дуров, из Франции. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова обвинила Францию во вмешательстве в выборы в Румынии.