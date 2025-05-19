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Трамп потребовал расследовать выплаты звездам перед выборами президента США

Трамп попросил расследования выплат артистам в ходе предвыборной кампании Харрис
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Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал расследования выплат знаменитостям за участие в предвыборной кампании бывшего вице-президента страны Камалы Харрис. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.

«Сколько Камала Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его слабое выступление во время ее предвыборной кампании?» — задался вопросом Трамп, отметив, что это является серьезным и незаконным взносом в избирательную кампанию.

Трамп также предположил, что вознаграждение могли получить певица Бейонсе, ведущая Опра Уинфри, вокалист рок-группы U2 Боно. Президент подчеркнул, что намерен потребовать проведения серьезного расследования по этому вопросу.

Политик добавил, что такие выплаты могли быть замаскированы под оплату за выступления, но фактически являлись платой за политическую поддержку Харрис. Трамп напомнил, что по американским законам кандидатам не разрешается платить за поддержку, и что Харрис пыталась искусственно создать видимость массовой поддержки.

Ранее Камала Харрис поддержала Джо Байдена, у которого диагностировали рак.

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