Politico: в конгрессе признали приостановку киберопераций против России на день

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, подтвердил, что США действительно приостановили кибератаки против России на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы. Об этом пишет газета Politico.

«Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — отметил Бэкон.

До этого чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщал, что США являются самой крупной «хакерской империей» в мире и несут ответственность за большинство кибератак.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон открыто включил ряд объектов критической инфраструктуры за границей в перечень законных целей для ударов своих кибервойск. После этого он начал организовывать масштабные, но при этом неизбирательные хакерские атаки на такие объекты.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о самых громких кибератаках англоязычных хакеров.