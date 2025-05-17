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В США заявили, что приостановили кибероперации против РФ на один день

Politico: в конгрессе признали приостановку киберопераций против России на день
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Глава подкомитета по кибербезопасности Комитета по вооруженным силам палаты представителей Дон Бэкон, представляющий партию республиканцев, подтвердил, что США действительно приостановили кибератаки против России на один день в рамках переговоров Вашингтона и Москвы. Об этом пишет газета Politico.

«Была однодневная пауза, которая типична для переговоров, это все, что я могу сказать, однодневная пауза», — отметил Бэкон.

До этого чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщал, что США являются самой крупной «хакерской империей» в мире и несут ответственность за большинство кибератак.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон открыто включил ряд объектов критической инфраструктуры за границей в перечень законных целей для ударов своих кибервойск. После этого он начал организовывать масштабные, но при этом неизбирательные хакерские атаки на такие объекты.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о самых громких кибератаках англоязычных хакеров.

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