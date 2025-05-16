Трамп заявил, что не против торговли между США и Ираном

Трамп: США открыты для торговли с Ираном с целью урегулирования конфликта

США открыты для торговли с Ираном и рассматривают коммерческую деятельность как один из инструментов урегулирования конфликта. Об этом в ходе интервью для телеканала Fox News

заявил американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, именно Тегеран хочет торговать с Вашингтоном. Президент США подчеркнул, что не имеет ничего против такого сотрудничества.

«Я использую торговлю, чтобы урегулировать споры и установить мир», — отметил Трамп.

В то же время он выразил уверенность, что Иран «будет очень доволен», если согласится заключить сделку с США.

14 мая американский лидер сообщил о готовности заключить сделку с Тегераном, если он откажется от создания ядерного оружия. При этом Трамп потребовал от иранского руководства «перестать спонсировать терроризм и отказаться от ведения прокси-войн».

В тот же день министерство финансов США объявило о расширении санкций против Ирана. Вашингтон ввел рестрикции против одного иранца, четверых китайцев и 10 юридических лиц из соответствующих стран.

15 мая в Иране заявили о готовности заключить ядерную сделку с США в обмен на полную отмену экономических санкций.

Ранее Трамп пригрозил довести Иран до банкротства.