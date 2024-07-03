Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии запретили все версии нацистского приветствия

Суд ФРГ запретил делать нацистское приветствие в том числе левой рукой

close
100%
Freepik.com

Немецкий суд запретил делать нацистское приветствие в том числе левой рукой после того, как эту версию жеста исполнил 51-летний житель Бремена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение высшего земельного суда немецкого города Хамм в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

«Согласно постановлению высшего земельного суда Хамма, гитлеровское приветствие левой рукой также подлежит наказанию, как и использование символики неконституционных организаций», — заявили в суде.

В 2022 году житель Бремена показал нацистский жест левым демонстрантам на протестах в Мюнстере, где в тот момент проходил саммит глав МИД стран «Большой семерки».

В свое оправдание осужденный заявил, что хотел спровоцировать толпу, а жест выполнил левой рукой по той причине, что считал его неподсудным.

До этого лидеры немецких СДПГ и «АдГ» поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме.

Ранее премьера Канады раскритиковали за выкрикивание «бандеровского лозунга».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами