В Германии запретили все версии нацистского приветствия

Немецкий суд запретил делать нацистское приветствие в том числе левой рукой после того, как эту версию жеста исполнил 51-летний житель Бремена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение высшего земельного суда немецкого города Хамм в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

«Согласно постановлению высшего земельного суда Хамма, гитлеровское приветствие левой рукой также подлежит наказанию, как и использование символики неконституционных организаций», — заявили в суде.

В 2022 году житель Бремена показал нацистский жест левым демонстрантам на протестах в Мюнстере, где в тот момент проходил саммит глав МИД стран «Большой семерки».

В свое оправдание осужденный заявил, что хотел спровоцировать толпу, а жест выполнил левой рукой по той причине, что считал его неподсудным.

До этого лидеры немецких СДПГ и «АдГ» поссорились в прямом эфире из-за обвинений в нацизме.

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