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В Совфеде объяснили выбор участников российской делегации для переговоров в Стамбуле

Сенатор Климов: российская делегация специально повторяет состав 2022 года
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Сергей Карпухин/РИА Новости

Российская делегация, отправившаяся для переговоров в Стамбул, почти полностью повторяет ту, что вела переговоры три года назад, и это абсолютно здравый подход. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Российское высшее руководство неоднократно говорило, что Москва рассматривает эту встречу как продолжение переговорного процесса, который был прерван Западом весной 2022 года. Именно поэтому состав практически тот же и руководитель делегации не изменился. Все члены делегации — это уважаемые профессионалы, опытные люди. Они действительно готовы к конструктивному диалогу», — сказал сенатор.

При этом Климов отметил, что переговоры — это всегда двусторонний процесс, так что многое будет зависеть и от готовности украинской стороны к диалогу.

«Российская сторона не собирается делать из предстоящей встречи шоу. Наша делегация действительно будет пытаться достичь приемлемых результатов, исходя из национальных интересов и объективной ситуации. Президент дал соответствующие директивы переговорной группе. Посмотрим, каким будет состав украинской делегации и с каким настроем они приедут», — заключил Климов.

Делегацию России на переговорах в Стамбуле возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замглавы МИД Михаил Галузин, курирующий вопросы отношений со странами СНГ, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее на Украине раскрыли единственный вопрос для обсуждения с Россией.

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