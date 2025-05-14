В Госдуме прокомментировали заявление о возможном конфликте России и США

Депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал намеренно распространяемыми «страшилками» заявление о возможной прямой конфронтации между Россией и США. Его слова приводит РИА Новости.

Накануне глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо заявил американскому конгрессу, что на фоне продолжающихся боевых действий на Украине существует несколько возможных сценариев, при которых эскалация конфликта перерастет в прямую конфронтацию между Соединенными Штатами и Россией.

По мнению Белика, американские военные намеренно запугивают президента США Дональда Трампа «страшилками» о российско-китайской угрозе, поскольку прочный мир всегда ведет к сокращению оборонных заказов. Сегодня в Соединенных Штатах военный бюджет беспрецедентный, но генералы переживают, что их «золотой век» может закончиться, предположил депутат.

Парламентарий добавил, что опосредованные войны, в которых принимают участие американские военные, — это огромные ассигнования, а значит и блага для генералитета.

Ранее Госдеп назвал встречу РФ и Украины «критической возможностью» для достижения мира.