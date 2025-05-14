Российский дипломат заявил, что НАТО втягивает Шпицберген в свои военные планы

Североатлантический альянс, втягивая полярный архипелаг Шпицберген в свои военные планы, нарушает международное право. Об этом в интервью норвежской газете Svalbardposten заявил российский посол в Осло Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что визит делегации альянса на Шпицберген наглядно демонстрирует стремление НАТО втянуть архипелаг в орбиту своего военно-политического планирования. Это вызывает обеспокоенность у Российской Федерации.

Посол напомнил, что международный договор о Шпицбергене 1920 года предусматривает исключительно мирное развитие архипелага и запрещает использовать его территорию в военных целях. Корчунов предложил всем государствам — участникам договора пойти по конструктивному пути, проведя международную встречу в честь 100-летия вхождения Шпицбергена в состав Норвегии.

В марте министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность растущей милитаризацией Норвегией Шпицбергена. Российская сторона отметила, что, несмотря на договор о мирном развитии архипелага от 1920 года, он «вовлекается в орбиту военно-политического планирования Осло с подключением США и НАТО».

Ранее в МИД РФ пообещали ответные меры за сокращение Норвегией дипсостава посольства РФ.