В Госдуме объяснили, почему США выгодно отправить миротворцев на Украину

Многие сейчас восхищаются Трампом и его деятельностью по украинскому урегулированию, но к этой активности стоит относиться с настороженностью. Об этом «Газете.Ru» заявил член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Соединенные Штаты заключили сделку с Украиной по недрам, и это не сулит ничего хорошего России. Американцы же будут, если приобретут все недра, защищать свои богатства, как это они делали в Ираке. Москва при подобном раскладе ничего не получит, ведь изначальными целями СВО были денацификация и демилитаризация», — сказал депутат.

Он добавил, что Россия ни в коем случае не должна соглашаться на размещение воинского контингента европейских стран вблизи украинских территорий.

«Я думаю, что, если Россия согласится на нечто подобное, это будет величайший позор. А если вдруг Европа посмеет без одобрения России разместить вблизи Украины свои силы, то это будут законные цели для российских систем высокоточного оружия», — заключил Соболев.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News сообщил, что Штаты обсуждают размещение воинского контингента Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории к западу от Днепра.

«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта», — сказал американский политик.

Ранее Зеленский подверг критике условие России об остановке военной помощи Украине.