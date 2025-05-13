Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Маркова

Государственная Дума на пленарном заседании приняла досрочное прекращение депутатских полномочий Евгения Маркова в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что решение было принято на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением его заместителем министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Марков был избран по федеральному избирательному округу 30 апреля 2025 года от ЛДПР.

Марков в качестве заместителя министра Минприроды будет курировать департамент леса и координировать Рослесхоз, Его предшественник Сергей Аноприенко в феврале стал сенатором Совета Федерации от Рязанской области.

В апреле сообщалось, что независимого депутата из Приморского края Геннадия Шульгу досрочно лишили мандата за прогулы. По данным комитета по регламенту, Шульга по неуважительным причинам отсутствовал на заседаниях комитета по социальной политике и защите прав граждан 31 июля, 18 сентября, 23 октября, 20 ноября, 21 ноября и 11 декабря 2024 года.

Ранее в Госдуме предложили сохранять надбавки к пенсии при переезде в другой регион.