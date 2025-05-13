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В Британии рассказали о планах против России на случай перемирия на Украине

Меркурис: Запад готовил план давления на Россию на случай прекращения огня
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

За ультиматумом Европы о прекращении огня на Украине скрывался проработанный Брюсселем план по увеличению давления на Россию из-за якобы «нарушений» режима перемирия со стороны РФ. Об этом на своем YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Даже если бы оно (прекращение огня на Украине. – прим. ред.) вступило в силу, в тот же момент начались бы обвинения в адрес России о нарушениях прекращения огня. Это привело бы к увеличению экономического и военного давления на Россию», — подчеркнул он.

По оценке британского военного аналитика, также есть вероятность размещения иностранного контингента на Украине в течение возможного месячного перемирия.

Предложение о 30-дневном прекращении огня стало ультиматумом со стороны Европы и Киева в адрес России, отметил Меркурис. По его словам, Москва сделала верный шаг, отвергнув его.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что страны Запада добиваются введения режима 30-дневного прекращения огня на Украине, чтобы дать Киеву возможность передышки.

Ранее на Украине заявили, что Трамп разрушил план Зеленского по принуждению Путина к миру.

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Переговоры о мире на Украине
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