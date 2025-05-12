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В Совфеде рассказали, как Россия ответит на закрытие генконсульства в Кракове

Сенатор Климов: закрытие Генконсульства РФ в Кракове нанесет ущерб Польше
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Россия будет действовать зеркально в ответ на закрытие своего генконсульства в Кракове. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«Пока в Польше те же политики у власти, я не думаю, что будут какие-то существенные изменения в отношениях с Россией, все будет только хуже. Польша стала страной победившей русофобии, к сожалению», — сказал сенатор.

По мнению Климова, польские власти просто усугубляют те проблемы, которые у них объективно есть сейчас.

«Подобные враждебные действия польских властей в отношении России идут в ущерб самому народу Польши. Не уверен, что они до конца это осознают, но тем хуже для них», — заключил Климов.

12 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти республики решили закрыть российское генеральное консульство в Кракове. Руководство страны пошло на такой шаг после того, как в его распоряжении появились «доказательства совершения спецслужбами» России диверсионного акта в отношении торгового центра в Варшаве.

Также Сикорский заявил, что у Москвы «нет никакого права» на так называемый симметричный ответ, потому что западные демократии не проводят диверсий на территории России.

Ранее министерство иностранных дел Польше сообщило, что генеральное консульство РФ в Кракове должно быть закрыто до 30 июня 2025 года.

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