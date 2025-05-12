В Китае выступили за предотвращение всех конфликтов

Китай будет помогать предотвращению конфликтов и поддержанию мира на всей Земле

Власти Китая будут проводить международную политику по предотвращению вооруженных конфликтов и поддержанию мира во всем мире. Об этом говорится в докладе Госсовета КНР («Белая книга»), распространенном пресс-канцелярией органа, передает ТАСС.

Отмечается, что инициатива страны в области глобальной безопасности учитывает нужды мирового сообщества в поддержании всеобщей стабильности, в продвижении взаимовыгодного сотрудничества, в борьбе против политики гегемонии и устрашения. Согласно докладу, такая стратегия Китайской Народной Республики соответствует стремлению всех государств обеспечить устойчивый мир на планете, а также является новым проектом по устранению давних причин международных конфликтов и реагированию на вызовы.

Также отмечается, что Китай будет поддерживать настоящую многосторонность, учитывать общепринятые правовые нормы, способствовать улучшению системы управления мировой безопасностью в более справедливом и разумном направлении. Кроме того, Китай рассчитывает привносить уверенность и стабильность в условиях неопределенности на международной арене, говорится в документе.

Ранее Китай поприветствовал инициативу Путина о переговорах с Украиной.