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В Южной Корее началась избирательная кампания

В Южной Корее началась избирательная кампания перед выборами президента
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Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Избирательная кампания перед выборами президента Южной Кореи официально началась. Об этом сообщает ТАСС.

11 мая завершилась регистрация кандидатов на пост главы государства. Выборы запланированы на 3 июня.

Согласно информации центральной избирательной комиссии, на пост президента Республики Корея претендуют семь человек: бывший председатель Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён, кандидат от правящей партии «Гражданская сила» Ким Мун Су, глава Партии реформ Ли Чжун Сок, кандидат от Демократической рабочей партии Квон Ён Гук, кандидат от Партии свободы и объединения Ку Чжу Ва, а также два беспартийника Хван Гё Ана и Сон Чжин Хо.

4 апреля Конституционный суд Южной Кореи утвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю, лишив его всей полноты власти. Новые выборы главы государства должны пройти в течение 60 дней после утверждения импичмента.

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». После этого в Сеуле вспыхнули массовые протесты. Гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами, и уже спустя несколько часов военное положение было отменено. Спустя несколько дней депутаты страны поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су.

Ранее в Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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