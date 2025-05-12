Париж обвинил недоброжелателей в том, что они выставили платок Макрона свертком с наркотиками

В Елисейском дворце заявили, что «враги Франции» пытались выставить платок президента страны Эммануэля Макрона за сверток с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X.

Речь идет о поездке французского президента в Киев, когда он пытался что-то спрятать от журналистов вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что подобные фейковые новости распространяют как «внутренние, так и внешние враги» Франции.

Сообщение в соцсети X было проиллюстрировано фотографией салфетки и подписью «Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться».

До этого газета Libération писала, что «Секретным маленьким пакетиком», который президент Франции Эммануэль Макрон спрятал при появлении журналистов на распространившемся в сети видео, оказалась салфетка.

Спецпредставитель Путина отреагировал на видео с Макроном, прячущим «пакетик».