Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Париж обвинил недоброжелателей в том, что они выставили платок Макрона свертком с наркотиками

Власти Франции: «враги» Макрона выставили платок свертком с наркотиками

В Елисейском дворце заявили, что «враги Франции» пытались выставить платок президента страны Эммануэля Макрона за сверток с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца в соцсети X.

Речь идет о поездке французского президента в Киев, когда он пытался что-то спрятать от журналистов вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит настолько далеко, что выставляет простую бумажную салфетку наркотиками», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Отмечается, что подобные фейковые новости распространяют как «внутренние, так и внешние враги» Франции.

Сообщение в соцсети X было проиллюстрировано фотографией салфетки и подписью «Это салфетка. Она для того, чтобы в нее сморкаться».

До этого газета Libération писала, что «Секретным маленьким пакетиком», который президент Франции Эммануэль Макрон спрятал при появлении журналистов на распространившемся в сети видео, оказалась салфетка.

Спецпредставитель Путина отреагировал на видео с Макроном, прячущим «пакетик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами