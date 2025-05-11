В Кремле прокомментировали заявления Зеленского накануне Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский делал беспрецедентно провокационные заявления накануне Дня Победы. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вообще на уровне глав государства делать такие заявления, ну это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — сказал официальный представитель Кремля.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Москва «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая президент Украины отверг предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Зеленский заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее французский политик Филиппо назвал Зеленского сумасшедшим после его слов о параде Победы.