«Росатом» построит во Вьетнаме исследовательский ядерный реактор

«Росатом» построит во Вьетнаме лучший в Юго-Восточной Азии (ЮВА) исследовательский ядерный реактор. Об этом заявил генеральный директор корпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«Мы уже вышли на площадку на юге, в провинции Догай, недалеко от Хошимина, и там будет мощный, современный, я думаю — лучший в Юго-Восточной Азии исследовательский реактор», — подчеркнул он.

По его словам, стороны подписали «дорожную карту» развития сотрудничества в области мирного атома до 2030 года на основе проекта строительства Центра ядерных исследований и технологий во Вьетнаме. Кроме того, Лихачев пригласил коллег из Вьетнама в Димитровград для изучения возводимого самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах (МБИР).

До этого Лихачев заявил, что «Росатом» не исключает возвращения к проекту Балтийской АЭС в Калининградской области. По его словам, корпорация рассматривает этот проект как «отложенный, а не отмененный».

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