В Грузии пригрозили обнародовать призывы Запада открыть «второй фронт» против РФ

Тбилиси может обнародовать доказательства призывов Запада открыть «второй фронт» против России. Об этом заявил генеральный секретарь правящей в Грузии «Грузинской мечты» Каха Каладзе. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Когда это будет необходимо, власти обнародуют доказательства, что происходило в кабинете (уже бывшего) премьер-министра во время встреч с постпредом Евросоюза и послами различных стран», — сказал политик.

Он добавил, что Запад рассчитывал привести к власти на парламентских выборах 2024 года агентурные партии, которые могли ввергнуть Грузию в «пламя войны».

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победу одержала «Грузинская мечта», однако оппозиция и бывший президент страны Саломе Зурабишвили не признали итогов голосования.

Ранее в Грузии прекратил вещание оппозиционный телеканал.