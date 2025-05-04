Власти Португалии планируют выслать из страны 18 тыс. нелегалов

Временное правительство Португалии хочет выслать из страны около 18 тыс. нелегальных мигрантов. Об этом пишет Associated Press.

Министр при президенте Антониу Лейтау Амару сообщил, что уведомления о необходимости покинуть страну будут направлены лицам, проживающим в Португалии без разрешения.

Отправлять уведомления правительство начнет со следующей недели. В первую волну это коснется около 4,5 тыс. человек, у них будет 20 дней на то, чтобы добровольно покинуть Португалию.

Недавно будущий министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) рассказал о намерении быстро принять меры по борьбе с нелегальной миграцией. Он пояснил, что границы не будут закрыты, но они будут более тщательно контролироваться.

18 марта президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home. По его словам, администрация предыдущего главы Белого дома Джо Байдена использовала приложение CBP One, «чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США».

Ранее стало известно о планах Белого дома по депортации мигрантов в первый год президентства Трампа.