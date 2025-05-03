Политолог назвал вероятного преемника Трампа

Политолог Ярыгин: преемником Трампа на пост президента США может стать Габбард

Вероятным преемником президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года может стать директор Национальной разведки Тулси Габбард. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Он напомнил, что Габбард была членом как Республиканской партии, так и Демократической. В начале своей карьеры на Гавайях она была самым молодым политиком.

Ярыгин считает, что «молодая небелая женщина» может стать свежим образом для политической системы США в качестве президента.

Политолог отметил, что это гипотетический сценарий, поскольку Трамп может принимать непредсказуемые политические решения. По мнению Ярыгина, помимо Габбард, на пост президента США также могли бы претендовать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

Американист выразил уверенность, что Трамп до последнего момента будет тянуть с выбором преемника, чтобы избежать конфликтов внутри Республиканской партии.

Ранее личные данные глав Пентагона и Нацразведки утекли в сеть.