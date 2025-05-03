Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал вероятного преемника Трампа

Политолог Ярыгин: преемником Трампа на пост президента США может стать Габбард
close
Mike Segar

Вероятным преемником президента США Дональда Трампа на выборах 2028 года может стать директор Национальной разведки Тулси Габбард. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал политолог, доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

Он напомнил, что Габбард была членом как Республиканской партии, так и Демократической. В начале своей карьеры на Гавайях она была самым молодым политиком.

Ярыгин считает, что «молодая небелая женщина» может стать свежим образом для политической системы США в качестве президента.

Политолог отметил, что это гипотетический сценарий, поскольку Трамп может принимать непредсказуемые политические решения. По мнению Ярыгина, помимо Габбард, на пост президента США также могли бы претендовать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс, губернатор Флориды Рон ДеСантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

Американист выразил уверенность, что Трамп до последнего момента будет тянуть с выбором преемника, чтобы избежать конфликтов внутри Республиканской партии.

Ранее личные данные глав Пентагона и Нацразведки утекли в сеть.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами