Депутат Рады заявил, что Зеленский выиграл немного времени сделкой с США

Нардеп Дубинский: соглашением с США Зеленский лишь выиграл себе немного времени

Подписание рамочного соглашения с США по полезным ископаемым позволило украинскому президенту Владимиру Зеленскому выиграть немного времени. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене.

»Зеленский выиграл себе время — от двух недель до двух месяцев, не больше. США расценивают этот документ как обещание быстро перейти к конкретной детализированной сделке», — написал он.

По мнению депутата, давление возобновится в том случае, если в ближайшее время не будет подписан договор о партнерстве.

По данным украинских СМИ, соглашение с США касается добычи 57 видов полезных ископаемых. Киев обязался предоставить предприятиям из США доступ к аукционам или переговорам по покупке ресурсов на условиях не хуже, чем фирмам из других государств.

Кроме того, в документе прописаны политические параметры сотрудничества двух стран при разработке месторождений и оказании помощи Киеву со стороны Вашингтона, в том числе военной.

Ранее Дубинский назвал причину отказа европейских лидеров ехать в Киев 9 мая.