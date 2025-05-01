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В Раде назвали причину отказа лидеров Европы ехать в Киев 9 мая

Дубинский: лидеры Европы не поедут в Киев 9 мая из-за страха перед Трампом
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Global Look Press

Европейские лидеры отказались ехать в Киев 9 мая, потому что опасаются реакции президента США Дональда Трампа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

По словам депутата, подобные «коллективные жесты» стран ЕС могут быть расценены главой Белого дома как саботаж мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Помогать — можно. Но тихо, поодиночке, без демонстративных маршей под телекамеры», — пояснил политик.

Дубинский добавил, что держать дистанцию европейцы решили осознанно. Они поняли, что президент Украины Владимир Зеленский недолго будет находиться на своем посту, поэтому пытаются «не прислоняться к нему».

«Скоро ему висеть на фонарном столбе, и никто в Европе не хочет считаться в этот момент его другом», — высказал свою точку зрения Дубинский.

29 апреля газета Politico сообщила, что часть европейских союзников Украины отклонила предложение Киева на саммит, запланированный на 9 мая. О других планах на этот день сообщили премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также президент Франции Эммануэль Макрон и будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

До этого Politico отмечала, что Зеленский пригласил лидеров Европы на 9 Мая в Киев «в качестве демонстрации дипломатической силы». Как ожидается, это мероприятие состоится в противовес «параду Владимира Путина» в Москве.

Ранее в Кремле сообщили об участии значительного количества глав государств в параде Победы.

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