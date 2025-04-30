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В МИД России назвали главное достижение Трампа за 100 дней у власти

Посол Мирошник назвал стремление к диалогу по Украине главным достижением Трампа
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Paul Sancya/AP

С возвращением президента США Дональда Трампа в Белый дом настроения в отношении разрешения украинского кризиса кардинально поменялись, заявил в беседе с «Газетой.Ru» посол по особым поручениям МИД России по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Американская сторона, по крайней мере на словах, демонстрирует желание перейти к диалогу с Россией. Также четко выкристаллизовалась позиция европейских стран, которые просто отбиваются от мирных инициатив Трампа, и проявился крайне радикальный настрой киевского режима. Можно отметить изменение политической палитры, которая сопровождает украинский конфликт», — сказал посол.

Мирошник уверен, что именно «стремление к диалогу, к нахождению треков, по которым может идти урегулирование и взаимодействие, — это и есть самое главное достижение, которое было сделано Трампом за минувшие 100 дней».

12 февраля Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Президенты согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить. Это был первый разговор двух лидеров после возвращения Трампа в Белый дом. После этого состоялось еще несколько контактов представителей России и США на разных уровнях.

Ранее в Госдуме отреагировали на план США по прекращению конфликта на Украине.

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