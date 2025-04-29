Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «абсолютно запредельным цинизмом» приглашение в Берлин на 80-летие Победы во Второй Мировой войне «расплодившихся бандеро-нацистов», а не представителей РФ. Такое мнение он высказал на марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

По его словам, это решение германских властей забывать нельзя.

Политик добавил, что День капитуляции Японии во Второй мировой войне, «бессмысленные ядерные бомбардировки» Хиросимы и Нагасаки» США празднуют с грандиозным размахом. По словам Медведева, армейская верхушка нацистов в годы войны почти не пострадала, а радиоактивный пепел в японских городах использовали для устрашения и демонстрации ядерной мощи.

Медведев задался вопросом, где были союзники СССР, когда солдаты Красной армии изо всех удерживали Москву, сражались под Курском, Сталинградом, когда освобождали оккупированные фашистами города, в том числе города Европы.

Зампред Совбеза отметил, что суета пропагандистов из Запада вокруг исторических фактов и попытки назвать черное белым хорошо известны.

Ранее Медведев высказался о будущем отношений России и США.