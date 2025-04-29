Власти Черногории пересмотрят выданные «почетные гражданства»

Власти Черногории хотят отозвать некоторые «почетные гражданства» для иностранцев, выданные при прошлых правительствах. Об этом сообщает телеканал Adria TV.

Большинство обладателей такого гражданства получили так называемый «золотой паспорт» за инвестиции в Черногорию. «Почетные гражданства» присваивались по запросу бывшего премьер-министра Черногории Здравко Кривокапича, решение которого утверждали также главы МВД республики — сначала это был Сергей Секулович, а затем Филип Аджич.

Выдача «золотых паспортов» прекратилась после того, как этого потребовали структуры Европейского союза — однако даже после формального запрета черногорские власти продолжали заполнять принятые, но необработанные заявки.

После того, как в 2023 году к власти в Черногории пришли новые силы, проблема выдачи «почетных гражданств» вновь была поднята на повестку дня: причиной стали действия косовского албанца Насера Рамая. Бизнесмен, получивший гражданство в 2023 году, был обвинен в уклонении от уплаты более €2,2 млн при продаже площадей в комплексе Porto Budva.

26 февраля 2022 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении первого пакета санкций в отношении России в связи с военными действиями на Украине.

Совместные санкции США, ЕС, Канады и Великобритании включали замораживание резервов российского Центробанка, находящихся в банках стран G7, отмену программы «золотых паспортов» для инвесторов из России, отключение части российских банков от системы SWIFT. К 7 марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран.

Ранее в Татарстане судья скрыл американское гражданство своих детей.