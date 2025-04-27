В МИД РФ рассказали о лукавстве нового посла Франции в России

В МИД России заявили о несоответствии слов недавно назначенного посла Франции в Москве Николя де Ривьера с официальной риторикой Парижа, а также указали на его лукавство. Так в министерстве прокомментировали интервью французского дипломата газете «Коммерсантъ» о перспективах отношений двух стран, санкций и украинского конфликта.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что де Ривьер назвал приоритетом двигаться в сторону приемлемого для всех мирного договора с Украиной. При этом президент Франции Эммануэль Макрон призывал поддерживать Киев и ВСУ в краткосрочной перспективе.

«Выводы напрашиваются сами собой. Тут два варианта: либо месье де Ривьер работает против собственного правительства, либо он, мягко говоря, лукавит», — сказали в МИД.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания де Ривьера по поводу украинского кризиса, заявил, что Франция сыграла одну из основных ролей в направлении Украины по пути к катастрофе.

Он обратил внимание на то, что Париж выступал гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года. При этом экс-президент Франции Франсуа Олланд, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Украины Петр Порошенко недавно признались, что не собирались их выполнять, подчеркнул министр. Он отметил, что им нужно было время, чтобы «накачать Украину оружием, подготовить ее к войне против России». И об этом де Ривьер не сказал ни слова, добавил Лавров.

Ранее в МИД РФ объяснили противоречивые заявления Макрона перепадами погоды.