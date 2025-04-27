В Крыму отреагировали на арест Украиной иностранного судна

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал пиратством захват Украиной судна в Черном море. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий «Пиратов Карибского моря». Пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти «одной из стран Азии»», — написал он.

Константинов добавил, что его не удивляют подобные действия со стороны киевских властей.

25 апреля Государственная пограничная служба Украины заявила о захвате в Черном море сухогруза, который шел под флагом неназванной азиатской страны. Украинские пограничники провели обыски на борту, изъяли навигационное оборудование и документы.

До этого журнал Economist писал, что ситуация в Черном море после требования Украины к России не заходить в его западную часть привела Киев в замешательство.

Ранее украинскую армию обвинили в загрязнении Черного моря.