Си Цзиньпин заявил, что технологии ИИ несут беспрецедентные риски

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) дают невиданные возможности, однако и несут беспрецедентные риски и вызовы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

«Искусственный интеллект несет с собой беспрецедентные возможности развития, но также и беспрецедентные риски и вызовы», — сказал он.

Си Цзиньпин отметил, что необходимо ускорить разработки и совершенствования соответствующих законов и нормативных актов, связанных с технологиями ИИ.

До этого сообщалось, что Китай обеспокоен бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США. Так, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй отметил, что развитие ИИ в Штатах обусловлено интересами капитала, в результате чего искусственный интеллект остался без контроля. К примеру, с 2024 года все чаще происходят случаи, когда чат-боты дают опасные для жизни советы.

В апреле посол Китая в России Чжан Ханьхуэй сообщал, что власти Китая пообещали оставить нейросеть DeepSeek открытой. Также он напомнил, что большая часть популярных моделей с открытым исходным кодом на платформе HuggingFace была создана китайскими разработчиками.

Ранее сообщалось, что США приняли новые меры по сдерживанию развития ИИ в Китае.