Опрос показал, как американцы относятся к проводимой Трампом политике

Больше половины американских избирателей назвали «хаотичной» и «пугающей» политику нынешнего президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного газетой The New York Times (NYT) и Siena College в преддверии первых 100 дней республиканца на посту главы государства.

Исследование проводилось в период с 21 по 24 апреля. Его участниками стали более 900 жителей страны, при этом погрешность составила 3,8%.

В ходе опроса аналитики выяснили, что 66% респондентов считают проводимую Трампом политику «хаотичной». «Пугающими» действия хозяина Белого дома назвали 59% участников исследования.

Среди всех опрошенных только 42% заявили, что одобряют работу действующего главы государства. Противоположного мнения придерживаются 54% респондентов, а остальные не смогли однозначно оценить деятельность Трампа.

Чуть меньше половины респондентов — 47% — согласились с иммиграционной политикой президента США. А его подход к экономике, внешней торговле и конфликту на Украине одобрили 43%, 42% и 35% участников исследования соответственно.

О том, что политика Трампа нанесла им вред, рассказали 36% избирателей. Еще 17% опрошенных заявили, что действия американского лидера принесли им пользу. Остальные либо не увидели никакой разницы, либо затруднились с ответом.

Ранее журналисты сообщили, что рейтинг Трампа достиг рекордного минимума с начала его второго срока на посту главы государства.