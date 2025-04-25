В Совфеде оценили реальность опубликованного в СМИ мирного плана

Сенатор Джабаров: в мирном плане, опубликованном в СМИ, есть спорные моменты

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал не верить публикациям Reuters о предполагаемом плане США по мирному урегулированию на Украине. В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что в документе есть «множество спорных моментов».

«В опубликованном тексте меня смущает очень многое. Вот, в частности, пункт по контролю над Запорожской атомной электростанцией, да и вопрос принадлежности Харьковской области. Давайте подождем, пока договоренности будут озвучены на официальном уровне», — заявил Джабаров.

Сенатор не исключил, что Reuters могло опубликовать реальное предложение американской стороны. Однако это не значит, что российская сторона примет все выдвинутые предложения.

Агентство Reuters опубликовало текст документа, который Соединенные Штаты якобы предлагают по урегулированию конфликта на Украине. Согласно информации агентства, по соглашению предусматривается снятие санкций с РФ, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем Москвы де-факто, постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Россией и Украиной, отказ Киева от стремления вступить в Североатлантический альянс.

Ранее Трамп заявил, что США не устанавливают крайнего срока на переговорах по Украине.