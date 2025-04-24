В Грузии решили депортировать совершивших проступки иностранцев

Власти Грузии приняли решение высылать из страны с правом запрета на въезд в течение трех лет иностранцев за мелкое хулиганство, оскорбление должностного лица и неподчинение полиции. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Предполагается, что это решение связано с участием иностранных граждан в акциях протеста, которые начались в конце ноября прошлого года.

Также принято решение увеличить штраф за нарушение правил пребывания в Грузии после истечения разрешенного срока со 180 лари ($65) до 3 тыс. лари ($1090).

До этого сообщалось, что цена на авиабилеты в Грузию на май из ряда российских регионов упала на 10-15 тысяч рублей за перелет.

Причиной снижения цены назвали увеличение количества городов вылета. Кроме того, расширяется и автобусное сообщение с Грузией. На этом фоне вырос спрос на это направление в период майских праздников, по разным оценкам, до 20%.

Ранее таможенники нашли под днищем машины, ехавшей из Грузии в Россию, 153 пистолета.