МИД осудил посещение японскими депутатами храма Ясукуни

Россия осуждает визит группы японских депутатов в токийский храм Ясукуни, ассоциирующийся в странах Азии с японским милитаризмом, накануне празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы решительно осуждаем такую практику, которая в год 80-летия годовщины окончания Второй мировой выглядит ну просто одиозной», — заявила дипломат.

Захарова добавила, что визит японских депутатов «ранит чувства народов соседних стран», которые пострадали от японского милитаризма в XX веке. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что подобная акция наглядно демонстрирует курс нынешних японских властей на ускоренную ремилитаризацию. Дипломат призвала Токио оставить попытки обелить бесчеловечные страницы своей истории и признать итоги Второй мировой войны.

21 апреля премьер Японии Сигэру Исиба сделал ритуальное подношение в храме Ясукуни в первый день ритуальных весенних праздников. Во вторник храм посетила группа из примерно 70 японских депутатов.

Ясукуни — синтоистское святилище «храм мира в стране», расположенное в Токио. Религиозное сооружение выполняет функции центра церемоний религии синто.

Святилище было возведено в 1869 году в честь японцев, которые отдали жизни за рубежом в ходе всех войн, в которых страна принимала участие. Надпись у входа гласит: «Здесь находятся те, кто принес высшую жертву во имя Родины». В Ясукуни поклоняются этим воинам. Кроме того, в храме хранятся два из трех атрибутов императорской власти — зеркало богини солнца Аматэрасу и меч ее брата — бога ветра Сусаноо.

Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год: на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны — 15 августа.

В числе перечисленных в храме «почитаемых душ» там находится также 14 военных преступников, которых официально осудили в развязке и подготовке войны и преступлениях против мира. Южная, Северная Кореи, а также Китай больше всего оскорблены каждой службой в этом храме, как наиболее пострадавшие от действий Японии.

Ранее в МИД предостерегли Японию от участия в экспериментах с активами РФ.