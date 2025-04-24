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В Госдуме прокомментировали заявление Шойгу о применении ядерного оружия

Депутат Швыткин: Россия может использовать ядерное оружие в случае угрозы
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Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал «Газете.Ru» условия, при которых Россия может использовать ядерное оружие:

«В случае, если само существование нашей страны окажется под угрозой, то мы этого не допустим и можем использовать ядерное оружие. Но хочу отметить, это должно делаться только в крайней необходимости», — сказал депутат.

Он добавил, что ядерное оружие в принципе существует как фактор сдерживания. Однако, если противник пренебрегает сигналами, то тогда потенциал нужно реализовывать, заключил Швыткин.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны Запада. Он отметил, что такие действия Москвы будут соответствовать Стратегии национальной безопасности России.

Ранее Шойгу рассказал, чем грозит ввод миротворцев на исторические территории России.

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