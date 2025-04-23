В Совфеде увидели в срыве переговоров в Лондоне начало развала «коллективного Запада»

Предсказать, как пройдет встреча представителей стран Евросоюза и США в Лондоне, практически невозможно, потому что многое в западной политике сейчас происходит на эмоциях. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

«[Президентом Украины Владимиром] Зеленским же движут два мотива. Во-первых, он все-таки был и остается актером. Поэтому умело отыгрывает роль, которая прописана кураторами в сценарии. Второй мотив, которым он руководствуется, — его грезы, которые появляются вследствие употребления большого количества психотропных веществ», — утверждает Климов.

По мнению сенатора, очередной срыв переговоров лишний раз доказывает начало развала так называемого «коллективного Запада»:

«Это очередной признак распада так называемого коллективного Запада. Мы стали свидетелями деколлективизации Запада, которую сами же украинцы во главе с Зеленским и реализуют, в том числе втянув США и страны Европы в этот затяжной украинский конфликт».

Встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, которая должна была состояться в среду в Лондоне, была перенесена. Переговоры пройдут на уровне экспертов.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности Украины немедленно прекратить огонь.