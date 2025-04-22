МИД России пригрозил мерами из-за действий НАТО

Россия будет использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить свою обороноспособность на фоне агрессивных устремлений НАТО. Об этом ТАСС заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он отметил, что в гонку вооружений Россия ввязываться не будет, но будет использовать имеющиеся средства.

«Они обширны для того, чтобы обеспечить обороноспособность. В частности, речь идет о создании Карельского танкового корпуса, о создании двух военных округов — Ленинградский военный округ, Московский военный округ», — сказал Грушко.

Замглавы МИД подчеркнул, что «враждебная политика Североатлантического альянса опирается на агрессивное военное планирование, которое власти Российской Федерации вынуждены учитывать в своих оборонных действиях».

«В рамках НАТО создаются квазисоюзы, где страны, объединяя свои военные ресурсы, стараются оптимизировать военную структуру, чтобы быть более эффективными. Эти тенденции направлены против интересов безопасности РФ, — указал он.

До этого военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет.

Ранее на Западе рассказали о российском оружии для войны в космосе и уничтожения Starlink.