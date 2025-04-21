В Госдуме оценили новости о возможном признании Крыма США

Возможное признание Крыма российским для Соединенных Штатов может стать пробным вариантом для будущих шагов. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

«Официальное признание Штатами Крыма российским будет означать здравый и объективный взгляд на сложившиеся реалии. Что же касается признания новых регионов, то пока об этом говорить преждевременно. Вашингтон в ситуации с Крымом делает пробные шаги, в том числе оценивая, как к его инициативам отнесутся в ЕС», — считает депутат.

Белик подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма и новых регионов закреплен в российской конституции и территориальная целостность РФ обсуждению не подлежит.

«В случае признания Штатами Крыма, который более 10 лет успешно развивается в составе России, как минимум полуостров будет избавлен от санкций США, что, разумеется, даст ему новый импульс развития. Но и этот вопрос Вашингтон постарается использовать с выгодой для себя, вернувшись к нему в дальнейшем в спорной ситуации с Гренландией», — заключил депутат.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон может признать Крым российской территорией, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт. США также предложили создать нейтральную территорию вокруг Запорожской АЭС с дальнейшей передачей контроля над ней американской стороне.

Ранее в Кремле заявили, что сообщения из Вашингтона о том, что членство Украины в Североатлантическом альянсе исключено, вызывают удовлетворение российской стороны.