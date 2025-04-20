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Демократы попросили Байдена не выступать для поддержания имиджа партии

The Hill: демократы считают, что Байден портит имидж партии
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MANDEL NGAN/Reuters

Члены Демократической партии США заявили, что бывший президент США Джо Байден и его супруга Джилл должны воздерживаться от публичных выступлений, потому что портят имидж партии. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на представителей партии.

По словам бывшего директора по коммуникациям Джилл Байден Майкла Лароса, «лояльность персонала подразумевает, что мы обязаны предоставлять им честную ситуационную осведомленность, особенно когда речь идет об их публичном имидже». Он добавил, что это может быть обидно слышать.

Специалист подчеркнул, что, если бы у Байденов были советники, которые держали бы руку на пульсе, они бы поняли, насколько сильно недовольство и безразличие к политикам.

16 апреля Байден впервые выступил с речью после ухода из Белого дома. В ходе нее экс-президент раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в «разрушениях» за первые 100 дней работы. При этом экс-президент ни разу не упомянул преемника по имени, называя его «этим парнем».

Ранее в США заявили о риске вербовки уволенных чиновников.

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