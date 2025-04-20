Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию

Германии нужно готовиться к тому. что Соединенные Штаты в будущем могут быть не в состоянии защитить ее. Об этом телеканалу n-tv заявил экс-глава глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, в данный момент рассматривающийся на пост министра иностранных дел Германии.

«Считаю правильным поддерживать трансатлантические отношения, но также мы должны готовиться к тому, что американцы в какой-то момент больше не смогут нас защитить», — сказал он.

Говоря о том, должна ли Германия поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, политик заявил, что нужно рассматривать все варианты, «которые не втягивают Германию в войну».

До этого бывший депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен заявила, что Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву.

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее посол РФ оценил решение Германии поставить ракеты Taurus Украине.