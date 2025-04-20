Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава ХДС призвал готовиться к неспособности США защитить Германию

Экс-глава ХДС Лашет: США в будущем могут не защитить Германию
close
Global Look Press

Германии нужно готовиться к тому. что Соединенные Штаты в будущем могут быть не в состоянии защитить ее. Об этом телеканалу n-tv заявил экс-глава глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, в данный момент рассматривающийся на пост министра иностранных дел Германии.

«Считаю правильным поддерживать трансатлантические отношения, но также мы должны готовиться к тому, что американцы в какой-то момент больше не смогут нас защитить», — сказал он.

Говоря о том, должна ли Германия поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, политик заявил, что нужно рассматривать все варианты, «которые не втягивают Германию в войну».

До этого бывший депутат гамбургского ландтага от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен заявила, что Германия стала участником конфликта на Украине после того, как начала поставлять оружие Киеву.

13 апреля лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По словам политика, если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Ранее посол РФ оценил решение Германии поставить ракеты Taurus Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами