Желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию и Канаду может подтолкнуть Вашингтон признать Крым российским. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Белый дом уже обозначил присоединение Гренландии и Канады как две важные цели внешней политики. Если Штаты не будут делать это военным путем, то тогда возникнет вопрос: «А чем крымский референдум хуже гренландского или канадского?» Я думаю, что Крым — это твердый стандарт на пятерку, то есть пример, который можно еще использовать», — считает политик.

Олейник заявил, что ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области США могут рано или поздно признать российскими, ведь американское руководство уже говорило, что Украина плохо занималась русскоязычными регионами.

Издание Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты готовы признать «контроль России над Крымом» в рамках более широкого мирного соглашения между Москвой и Киевом. Потенциальная уступка, по информации агентства, является последним сигналом, что президент США Дональд Трамп стремится к заключению перемирия на Украине.

Ранее в России назвали «ходом навстречу США» объявление перемирия на Пасху.