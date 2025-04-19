Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боксер Денис Лебедев прокомментировал введенные Украиной санкции

Боксер Денис Лебедев: санкции Украины мне до лампочки
close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал изданию «Спорт-Экспресс», как отреагировал на введенные в его отношении санкции со стороны Украины.

По словам спортсмена, он давно находится под санкциями. К примеру, Лебедев не смог вылететь из-за санкций на свой последний бой.

«Сегодняшние новости меня никак не удивили. Эти санкции мне до лампочки, как и большинству наших граждан. Если говорить по большому счету, то кто такой Зеленский для меня вообще? Его не уважают даже на уровне президентов, а уж мы-то, обычные граждане, вообще над ним смеемся», — поделился спортсмен.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Ранее Корчевников рассказал, что дважды посетил Украину после попадания в черный список страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами