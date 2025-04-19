Боксер Денис Лебедев прокомментировал введенные Украиной санкции

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал изданию «Спорт-Экспресс», как отреагировал на введенные в его отношении санкции со стороны Украины.

По словам спортсмена, он давно находится под санкциями. К примеру, Лебедев не смог вылететь из-за санкций на свой последний бой.

«Сегодняшние новости меня никак не удивили. Эти санкции мне до лампочки, как и большинству наших граждан. Если говорить по большому счету, то кто такой Зеленский для меня вообще? Его не уважают даже на уровне президентов, а уж мы-то, обычные граждане, вообще над ним смеемся», — поделился спортсмен.

18 апреля Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о персональных санкциях против деятелей культуры и спорта Российской Федерации. Под санкции попали певец Ярослав Дронов, актриса Ирина Апексимова, артист балета Николай Цискаридзе, певец Александр Розенбаум, режиссер Егор Кончаловский, музыкант Гарик Сукачев, клоун Юрий Куклачев, а также представители спорта, включая российскую фехтовальщицу Софью Великую.

Ранее Корчевников рассказал, что дважды посетил Украину после попадания в черный список страны.