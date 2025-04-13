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Будущий канцлер раскрыл, как Германия станет независимой по части энергоресурсов

Мерц: Германия всегда должна иметь несколько поставщиков энергоресурсов
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Frederic Kern/imago-images.de/Global Look Press

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью Das Handelsblatt, что страна не должна зависеть от одного поставщика энергоресурсов.

По словам политика, Берлин заинтересован в поставках газа, в том числе из США.

«Мы хотим быстро построить газовые электростанции с технологией улавливания и хранения углерода. Мы отказываемся от односторонней приверженности водороду, которого у нас пока нет», — сообщил Мерц.

Он добавил, что в ЕС есть некоторые запасы газа, но его можно получать из многих частей света.

»Германия продолжит оставаться импортером первичной энергии. Но мы всегда должны иметь нескольких поставщиков и не зависеть от одного», — подчеркнул он.

На этой неделе еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йёргенсен заявил, что Европа готова нарастить закупки американского сжиженного газа ради снижения напряженности. Он пояснил, что Европа все равно нуждается в возобновляемых источниках энергии, которые должны обеспечить снижение цен на энергоресурсы и окончательный отказ от российского сырья.

Ранее США потребовали от Украины передать им контроль над трубой «Газпрома».

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