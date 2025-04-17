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Политолог оценил шансы Катара стать площадкой для переговоров РФ и США

Политолог Балмасов: Катар хотел бы перехватить лавры миротворцев
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Катар был бы не прочь выступить площадкой для мирных переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Катарцы были бы не против перехватить, скажем так, лавры миротворцев у эмиратов и саудитов. Объединенные Арабские Эмираты несколько опередили остальных, потому что обмен пленными с Украиной стал возможен во многом благодаря их посредничеству. Поэтому Катар скорее пытается наверстать упущенное», — сказал эксперт.

Он отметил, что в случае украинского вопроса речь идет скорее не о переговорах двух сторон, а о решении более глубокого и серьезного конфликта между Западом и Россией. По мнению Балмасова, участие в разрешении проблемы такого уровня предоставляет особый статус.

«Когда страна становится переговорной площадкой, то автоматически получает как бы особый дипломатический статус. Катар хотел бы участвовать в решении такого серьезного международного конфликта, который влияет и на мировые цены и на благосостояние обычных граждан. При этом у Катара есть все шансы выступить такой площадкой, потому что Доха не выражала открыто поддержки ни одной из сторон», — заключил Балмасов.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что площадкой для переговоров представителей России и США может стать Катар, как это ранее сделала Саудовская Аравия.

«Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», — сказал Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно.

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