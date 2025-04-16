В Совфеде заявили, что Запад при Трампе распался на две политические части

Пушков: Запад при Трампе распался на две политические части

Член конституционного комитета Совета федерации Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале, что коллективный Запад при приходе к власти президента США Дональда Трампа распался на две политические части.

«США — по-прежнему крупнейший торговый партнер Евросоюза. Но на политическом уровне Запад при Трампе действительно распался на две части», — сообщил сенатор.

При этом, по его словам, Соединенные Штаты и страны Европы «по-прежнему связаны тысячами канатов и нитей».

16 апреля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает стремление Евросоюза продолжать оказывать военную помощь Украине и вряд ли сама одобрит новые пакеты. Об этом сообщил журнал The Economist со ссылкой на источники. Поддержка США сокращается, оружейные поставки, одобренные еще при президенте Джо Байдене, закончатся в ближайшие месяцы, а нынешний глава Белого дома не санкционировал больше, подчеркивается в материале.

Ранее сообщалось, что Трамп был в ярости из-за поддержки Зеленского ЕС после скандала в США.